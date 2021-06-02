Пассажирооборот возрос в 1,6 раза — до 834,336 млн пассажиро-километров.

Загрузка кресел составила 85,6% против 74,9% годом ранее.

В апреле текущего года авиакомпания перевезла 158,523 тыс. пассажиров, что в 4,8 раза больше, чем в апреле 2020 года. Пассажирооборот вырос в 1,6 раза — до 218,879 млн пассажиро-километров.

Объем перевозки грузов и почты за четыре месяца текущего года увеличился в 1,4 раза — до 423,1 тонны.

В текущем году авиакомпания "Азимут" планирует перевести 2 млн пассажиров против 1,22 млн человек по итогам 2020 года.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара.