На прошлой неделе Чернышенко с рабочим визитом посещал Камчатский край, в частности Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник, на территории которого находится Долина гейзеров.

«Там с губернатором проинспектировали ООПТ, включая Долину гейзеров, где уже в этом году в рамках нацпроекта по туризму нарастим имеющуюся инфраструктуру, в частности увеличим количество смотровых площадок и дорожек. Руководство заповедника максимально маршрутизирует потоки туристов, и в ближайший год это уже обеспечит прирост турпотока на 20%. Для нас важно его увеличить, не нарушая хрупкости экосферы заповедника, исключительно за счет правильной организации работы», — рассказал он на совещании президента Владимира Путина с правительством.

Как отметил Чернышенко, также в регионе начинают работать такие инструменты нацпроекта, как субсидирование чартерных перелетов, грантовая поддержка предпринимателей, компенсация процентной ставки на строительство туристической инфраструктуры. «Все эти меры, включая выравнивание туристической логистики и развитие инфраструктуры для малой авиации, которая была сильно развита в советское время, в разы уменьшат стоимость туров. Сделают их доступными, в том числе для местных жителей, приведут к кратному увеличению пропускной способности заповедных мест Камчатки без воздействия на природу», — подчеркнул вице-премьер.

По его словам, по итогам поездки были даны соответствующие поручения по развитию туризма в Камчатском крае, которые станут «модельными для всех природоохраняемых природных территорий».

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин добавил, что для развития туризма на Камчатке нужно «вкладывать копеечку в инфраструктуру и работать по плану».