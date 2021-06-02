«Ростуризм подготовил проект приказа, в котором предлагает включить в субсидируемые направления все регионы, на территории которых сейчас действуют гражданские аэропорты (65 аэропортов), кроме загруженных авиаузлов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Крым и Краснодарского края. Эти регионы могут быть точкой отправления чартера, но не точкой прибытия», — сообщили в пресс-службе.

Первой полетной программой, организованной при поддержке государства, станет цепочка рейсов из Москвы на Сахалин туроператора TUI Россия, которая стартует 4 июля.

«Это первое из более чем 20 направлений, которые запустятся уже в этом году при поддержке Ростуризма. Все туроператоры, организующие внутренние чартерные программы смогут претендовать на субсидии государства – при выполнении требований им будет компенсировано 50% фрахта воздушного судна. Чартеры позволят снизить цену на отдых в 1,5-2 раза, а это, как известно, один из самых сильных стоп-факторов для путешествий, в том числе на Дальний Восток. Например, средняя стоимость тура на Сахалин с минимальным набором экскурсий — от 45 тыс. рублей на человека за 7 ночей (при 2-х местном размещении), включая перелет, проживание, трансфер и обзорную экскурсию по Южно-Сахалинску. В летний сезон обычно столько стоит только перелет», — подчеркнули в пресс-службе.

Там напомнили, что одна из целей чартерной программы – сделать доступными для туристов совершенно новые направления, в том числе сильно удаленные от центральных регионов России. Это, например, Камчатка, Владивосток и Сахалин, Байкал — регионы, куда либо очень дорого стоят билеты, либо не имеющие удобного прямого сообщения с большей частью крупных городов.

«Еще одна задача – обеспечить связанность регионов страны между собой там, где не развито авиасообщение: например, между Уралом и Сибирью или Дальним Востоком», — добавили в пресс-службе.

Правительство 27 мая приняло постановление, в соответствии с которым туроператоры, организующие чартерные программы в регионы для перевозки туристов, смогут получить компенсацию затрат в размере 50%. Всего на субсидирование туристических рейсов будет выделено 1,2 млрд рублей.