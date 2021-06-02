"Во второй половине дня и до конца суток 2 июня, в течение суток 3 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15-20 м/с", — говорится в пресс-релизе.

При этом 2-5 июня в восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Спасатели просят жителей Крыма и туристов отложить выход в море и прогулки по лесу и в горах до улучшения погоды, рекомендуют держаться на улице подальше от ветхих конструкций и не оставлять машины под деревьями.

Как сообщалось, ранее штормовое предупреждение распространяли в регионе на 31 мая — 1 июня.