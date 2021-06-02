Рейсы из Тюмени будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и субботам, время в пути составит чуть более 3,5 часов. Перелеты из Сургута будут осуществляться по вторникам, средам и субботам, из Уфы — по вторникам и субботам.

Полеты продлятся до конца сентября.

Кроме того Utair продолжит выполнять ежедневные рейсы из столичного аэропорта Внуково. С 1 июня их частота увеличена до двух раз в день.

По словам генерального директора аэропорта Ивана Таранченко, с 31 мая аэропорт продлил работу до 23 часов из-за значительного расширения маршрутной сети, увеличения частоты выполняемых рейсов на традиционных маршрутах.

"При составлении летнего расписания мы понимали, что для согласования всех поступающих запросов от авиакомпаний, в связи с ограниченной инфраструктурой аэропорта, нам необходимо расширять регламент, и Utair стал одним из первых авиаперевозчиков, который изменил время вылета слота в Сургут на более позднее и добавил вечерний вылет в Уфу. Данное решение дает возможность аэропорту принимать больше рейсов, а пассажирам продлить свое пребывание в Геленджике", — цитирует пресс-служба слова Таранченко.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ, летает более чем по 140 направлениям в России.

Аэропорт Геленджик располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты. ВТБ и Таймуразу Боллоеву принадлежит по 49,5% в уставном капитале ООО "Аэропорт "Геленджик". Они закрыли сделку по приобретению этого актива у группы "БазЭл аэро" (теперь называется "Аэродинамика") в апреле 2018 года. По итогам 2020 года пассажиропоток аэропорта увеличился на 42% по сравнению с показателем 2019 года — до 482 тыс. человек.