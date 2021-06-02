Как напоминает ведомство, всероссийский образовательно-туристический конкурс «Страна открытий», организованный комитетом по туризму Москвы совместно с Ростуризмом и ГК «Просвещение», стартовал 9 марта. Принять в нем участие могли подростки в возрасте от 15 до 17 лет. Для этого нужно было снять короткий видеорассказ продолжительностью до 3 минут о любимых местах своего города и выложить его на платформе TikTok, поставив два хештега — #странаоткрытий» и #названиегорода.

«В рамках проекта более 25 тыс. школьников со всей России представили свой родной край: рассказали о промышленных производствах, достопримечательностях, музеях, парках и других необычных местах, достойных внимания туристов. Среди них — парк «Зарядье» и центр «Космонавтика и авиация» в Москве, стекольный завод АО «Свет» в Можге, Бобронариум в Воронеже, Золотой мост во Владивостоке, Музейно-выставочный центр в Когалыме, гора Машук в Пятигорске, экопарк «Долина водопадов» в Лахденпохском районе, Лесогорская ГЭС в Ленинградской области и многие другие», — подчеркнули в пресс-службе.

По ее данным, самыми активными оказались подростки из Москвы, Краснодарского края, Ставропольского края, Приморского края, Липецкой области, Смоленской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Удмуртия, Свердловской области, Республики Башкортостан, Новгородской области и Чувашской Республики. А наиболее популярными стали номинации: «Россия глазами детей», «Урбанистика» и «Креативные индустрии».

«На основе оценки видеороликов жюри, в состав которого вошли известные телеведущие, тревел-блогеры, представители делового и культурного сообщества, федеральных органов власти, выберет победителей и подведет итоги в конце июня. Победители конкурса станут амбассадорами своих регионов и получат призы от партнеров. Кроме того, победители конкурса смогут отправиться в образовательно-туристическое путешествие «Страна открытий» вместе с известными блогерами и режиссерами на уникальном детском поезде РЖД», — добавили в Ростуризме.