«Открытие Турции отложили до 21 июня, и вы понимаете, что это решение принимается не Ростуризмом, а оперштабом на основе критериев Роспотребнадзора. Я надеюсь, что позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и, хотя бы к середине курортного сезона, к июлю у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты», — сказала она в эфире телеканала «НТВ».

По словам Догузовой, она переживает за граждан, которые внесли деньги за путевки.

«Я, как руководитель профильного ведомства, особенно переживаю за тех граждан, которые уже приобрели путевки в Турцию и физически внесли деньги. У нас общий объем обязательств перед гражданами примерно на 30 млрд рублей. И речь идет примерно о миллионе граждан, которые в той или иной степени забронировали и внесли деньги за Турцию», — добавила глава Ростуризма.

Оперштаб по борьбе с завозом и распространением коронавирус продлил действовавшее с 15 апреля по 1 июня ограничение на полеты в Турцию и Танзанию до 21 июня. Туроператоры по-прежнему не могут организовывать чартерные программы и продавать путевки. По оценке Российского союза туриндустрии, это решение станет новым тяжелым ударом по турбизнесу.

Ранее сообщалось, что в период с 15 апреля по 1 июня поехать в Турцию планировали более 500 тыс. человек, из них 60% решили не менять направление или даты поездки и дождаться открытия турецких курортов.