«Одна из ключевых мер поддержки – это льготное кредитование бизнеса на создание новой качественной туристической инфраструктуры. Мы с этого года начинаем выдавать льготные кредиты, чтобы процентная ставка для бизнеса была не более 3-5%. У нас на 10 лет почти 100 млрд на эту меру поддержки», — сказала она в эфире телеканала «НТВ».

Как отметила Догузова, в этом году планируется оказать такую поддержку не менее чем 20-30 новым проектам.

Правительство РФ в феврале утвердило программу выдачи льготных кредитов на строительство гостиниц и других объектов туристской инфраструктуры. Это будут длинные займы сроком до 15 лет с низкими годовыми ставками вместо сегодняшних примерно 10%. Программа будет реализована в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», запущенного в апреле 202 1 года.

Льготные кредиты можно будет использовать для строительства или реконструкции гостиниц и многофункциональных комплексов, которые включают санатории, спортивно-оздоровительные центры, выставочные площадки или объекты культуры. Кроме того, кредит можно взять на строительство горнолыжных комплексов с системами искусственного оснежения или горнолыжных трасс.