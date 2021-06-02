Согласно расписанию на сайте Air France, авиалайнер Boeing 777-300 рейсом AF1154 вылетел из Парижа в 10:19 по местному времени (11:19 мск). Его прибытие в аэропорт Шереметьево ожидается в 14:55 мск.

Второй рейс на среду, как сообщалось ранее, отменен. Он должен был отправиться из аэропорта Шарль-де-Голль в 19:25 по местному времени.

Согласно онлайн-расписанию, на этой неделе авиакомпания прогнозирует дальнейшие отмены рейсов. Так, на пятницу, субботу и воскресенье отмененными обозначены по одному из двух ежедневных рейсов. В четверг пока что оба рейса не отменены.

В минувшую субботу парижские СМИ сообщили, что Air France согласовала на 29 и 30 мая с российскими властями новый маршрут ее перелетов из Франции в РФ — в обход Белоруссии.

Представитель авиакомпании тогда пояснил, что новый план перелетов начинает действовать с 29 мая. "Мы получили разрешения на полеты на эти выходные", — объяснил он.

Представитель добавил, что теперь компания ожидает от РФ подтверждения на разрешение полетов по новому маршруту на дальнейший период.

На прошлой неделе компания не смогла выполнить несколько рейсов из Парижа в Москву, поскольку не согласовала изменение маршрута.

Лидеры ЕС призвали авиакомпании не использовать во время перелетов воздушное пространство Белоруссии. Это вызвано недавним инцидентом с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят белорусский истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали. Была также задержана подруга Протасевича, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега.

После инцидента с самолетом Ryanair саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза. Ряд авиакомпаний, в том числе, Air France, приняли решение облетать воздушное пространство Белоруссии.