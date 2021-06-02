«Что касается легализации гостевых домов – это очень масштабная, очень важная для туризма история, она, в первую очередь, касается курортных территорий Крыма, Краснодарского края, Алтая, Алтайского края. Но в той или иной степени также касается десятков регионов нашей страны. По нашим оценкам, сейчас полулегально работает около 150 тыс. номеров по всей стране. Ростуризм подготовил проект федерального закона, я рассчитываю в ближайшие две недели завершить процесс его согласования и внести законопроект в правительство», — сказала она в эфире телеканала «НТВ».

По словам Догузовой, если в этом году законопроект будет принят, то легализация гостевых домов будет запущена в 2022 году. «Будет переходный период, мы не собираемся кошмарить бизнес. Будет достаточно продолжительный период, когда бизнес сможет спокойно перестроиться. Могу успокоить владельцев гостевых домов: запуская всю эту масштабную историю, мы думали и о людях, и о бизнесе. По итогам у нас, скажем так, в официальном меню появляется еще 150 тыс. номеров, которые нормально стандартизированы и соответствуют хотя бы минимальным требованиям, в том числе безопасности», — пояснила Догузова.

Она добавила, что закон о гостевых домах позволит не только легализировать объекты размещения и позволить им работать вбелую, но и дает возможность после классификации принимать участие во всех мерах государственной поддержки: кешбэк, гранты и других.