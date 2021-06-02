«В 2021 году программой успело воспользоваться 1,2 млн человек. Если смотреть с прошлым годом, общее количество людей, которые воспользовались, уже превысило 1,5 млн человек. Следующая возможность купить туры с кешбэком будет на осень этого года начиная с 1 октября и до декабря. Возможность приобретать такие туры мы предоставим уже этим летом», — сказала она в эфире телеканала НТВ.

Догузова напомнила, что эта мера поддержки заложена в национальный проект по развитию туризма, начиная со следующего года на нее ежегодно будет выделяться по 5 млрд рублей.

«Кешбэк должен работать на поддержку низкого сезона, чтобы цены выравнивались и это была мера экономического стимулирования для бизнеса, чтобы он мог брать людей на работу на весь год, а не 6-7 месяцев. И, конечно, мы хотели бы за счет кешбэка диверсифицировать продукт», — сказала она.

По словам главы Ростуризма, кешбэк мобилизует и регионы, и туротрасль, позволяет привлечь туристов тем регионам, которые пока недостаточно популярны.

Первые два этапа распродажи прошли в 2020 году, по их итогам было продано туров на 6,5 млрд рублей. Оставшиеся средства были перенесены на 2021 год. Третий этап начался 18 марта и завершится 15 июня, отправиться в поездку можно до 30 июня.