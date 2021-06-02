«В прошлом году курортные направления восстановились практически на 85-90% к доковидному 2019 году. В этом году мы ожидаем, что по ним будет еще плюс 15-20% к уровню 2019 года. То есть, мы ожидаем, что по курортным направлениям произойдет полное восстановление потоков 2019 года и плюс 15-20%», — сказала она в интервью телеканалу НТВ.

В целом, по словам Догузовой, отрасль не достигнет уровня 2019 года в этом году.

«В целом же по всей стране в прошлом году отрасль восстановилась практически на 60% и в этом году мы ожидаем еще плюс 20-25%, то есть мы выйдем на восстановление общего турпотока по году в районе 80-85% к показателям 2019 года», — сказала она.

Глава Ростуризм добавила, что наибольшим спросом традиционно пользуются южные курорты, но благодаря программам поддержки государства растет интерес к непляжным направлениям – Москве, Петербургу, Самаре и другим городам. «Это городская поездка, есть что посмотреть, инфраструктура, рестораны, бары, кафе. И при этом из этих городов можно поехать куда-то за город. Мы прогнозируем рост популярности сибирских направлений, Русского Севера, Дальнего Востока, Кавказа и других», — сказала она.

Догузова сообщила, что туроператоры в этом году организуют не менее 20 чартерных программ в города России при поддержке государства, которое будет субсидировать 50% от стоимости фрахта самолетов.