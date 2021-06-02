«Что касается случаев недобросовестной конкуренции, это, к примеру, односторонние отмены бронирований, отмена брони и выставление того же самого номера по завышенной цене, то мы занимаемся непосредственно каждым отдельным случаем и все их отрабатываем. Таких случаев, когда мы именно выявляем недобросовестную конкуренцию, в общем проценте их не так много и в целом бизнес себя ведет ответственно и соблюдает все меры по ковиду, которые тоже, кстати, стоят немаленьких денег. Но все же такие случаи есть», — сказала она в интервью телеканалу «НТВ».

Как напомнила глава Ростуризма, чуть больше недели назад она вместе с руководителем ФАС и с руководителем Роспотребнадзора обратились с открытым письмом к бизнесу, в котором предупредили о том, что «любые попытки такой недобросовестной конкуренции будут пресекаться. И за ними следует административная ответственность».

Также Догузова сообщила, что туры, предоставляемые в рамках распродажи с кешбэком, отдельно мониторятся, контролируется ситуация с завышением цен. «Когда мы, к примеру видели, что один и тот же продукт с кешбэком и без продается за разную стоимость, то мы звонили соответствующему поставщику услуг. И не было ни одного случая, когда бы бизнес не скорректировал данную ситуацию», — рассказала она.

Кроме того, глава Ростуризма пояснила, что повышение цен на туристические услуги в большинстве случаев связано с динамическим ценообразованием, а не недобросовестной конкуренцией среди отельеров.

«Отдельно мы вместе с общественным советом при нашем ведомстве запустили форму обратной связи контроль.туризм.рф: туда приходят обращения граждан, и мы по каждому такому обращению отдельно отрабатываем, направляем информацию в сам отель и в регион, в ФАС и в Роспотребнадзор», — сказала глава Ростуризма.

Догузова добавила, что в на юге России туристов принимают 200 тыс. классифицированных номеров, а отдохнуть в них могут не более 7 млн человек в год. «В обычный год там отдыхает гораздо больше, около 25 млн. человек: они могут становиться у родственников, в гостевых домах, палатках. Сейчас, в моменте, когда закрыты границы, спрос вырос кратно, а качественное гостиничное предложение быстро появиться не может», — подчеркнула она.