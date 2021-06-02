«Динамика по детскому кешбэку в 2-2,5 раза выше, чем она была, когда мы первый раз в прошлом году начинали туристический кэшбек. Она востребована, все ждали, и в целом кешбэк как инструмент господдержки уже раскручен. За неделю 43 тыс. путевок куплено родителями на 1,3 млрд рублей. И мы насчитываем, что не менее 300 тыс. детей сможет отдохнуть по этой этой мере поддержки в детском лагере с учетом, что мы никаких ограничений по этой программе не ставили. Повышенный кешбэк, неограниченное количество транзакций. Даже один и тот же ребенок может на несколько смен съездить и на каждую смену будет кешбэк», — сказала в эфире телеканала НТВ.

По ее словам, число участвующих в программе лагерей достигло почти 1,5 тыс. "Детским лагерям изначально было сложно входить в программу, потому что это требовало технической подготовки", — напомнила она.

Акция кешбэка до 50% на путевки в детские лагеря стартовала 25 мая. Правительство выделило на нее 5 млрд рублей и ожидает, что путевками с кешбэком воспользуются 357 тыс. детей.