Как следует из онлайн-табло аэропорта "Домодедово", рейсы LH 1444 и LH 1445 из Франкфурта в Москву и обратно отменены.

По данным Flightradar24, авиакомпания также отменила рейс LH1437 из Санкт-Петербурга во Франкфурт. Между тем на онлайн-табло аэропорта "Пулково" отметки об отмене рейса нет.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, отмена рейсов связана с несвоевременной подачей документов.

"Причина — несвоевременная или неполная подача документов об изменении маршрута перевозчиком", — сказал источник.

Другие рейсы, следующие из Европы в Россию в обход Белоруссии в среду скорее всего будут выполнены.

По данным Flightradar24, неоднократно отмененный прежде рейс AirFrance из Парижа в Москву готовится к вылету в 10:20 GMT+2.

Также рейсы в Москву в среду планируют выполнить польский LOT, голландская KLM, а также британская British airways.