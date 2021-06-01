Доходы от пассажирских перевозок упали на 79,6% — до 13,588 млн евро. При этом отмечается, что поступления от пассажирских перевозок соответствуют ожиданиям авиакомпании.

Число пассажиров airBaltic в аэропорту Риги в первом квартале сократилось на 91,4% при росте доли на 17 процентных пунктов. Количество пассажиров в Таллинском аэропорту уменьшилось на 83,9% (доля снизилась на 5 п.п. — до 18%), в аэропорту Вильнюса — на 85,1% (доля выросла на 6 п.п.). Аэропорт Таллина объясняет уменьшение пассажиропотока относительно небольшими возможностями сообщения через Ригу и незначительным числом трансферных пассажиров из стран Балтии.

airBaltic отмечает, что из-за более медленного, чем ожидалось, восстановления европейского авиационного рынка авиакомпания снизила прогноз по доходам во втором и третьем кварталах. В то же время рост бронирований во второй половине мая позволяет компании надеяться на скорое возобновление работы в "доковидном" режиме.

Поскольку ясно, что 2021 год будет трудным для авиации, airBaltic начала переговоры с правительством Латвии о дополнительном финансировании для компенсации потерь, вызванных пандемией в 2020 и 2021 годах.

Как сообщалось, airBaltic в 2020 году перевезла 1,340 млн пассажиров, что на 73% меньше, чем в 2019 году.

Оборот airBaltic Group в прошлом году упал на 72% — до 142,6 млн евро, убыток группы увеличился в 29 раз и достиг 264,6 млн евро.