"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы (ехали — ИФ) через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с госаппаратом во вторник. Его цитирует госагентство БелТА.

Соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам, сообщает госагентство.

По мнению Лукашенко, в вопросе открытия рейсов в Крым не будет проблем. "Закрыли небо — ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым", — считает он.

Как сообщалось, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Сообщалось, что самолет посадили из-за сигнала о минировании, по поручению президента Белоруссии, а для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В связи с инцидентом лидеры ЕС на прошлой неделе призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Беларуси.