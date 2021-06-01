"Площадь аэровокзала увеличится до 4 831,40 кв.м. Здесь выполнят усиление несущих конструкций и стен, перепланировку и внутреннюю отделку, реконструируют сети инженерно-технического обеспечения, кровлю и фасады. Реконструкция аэровокзала будет проходить в условиях действующего аэропорта", — говорится в сообщении.

Аэропорт находится в 5 км от центра Чебоксар, недалеко от деревни Синьялы. После реконструкции аэровокзала в его составе он сможет пропускать до 200 пассажиров в час. Планируемая загрузка — 500 тыс. пассажиров в год.

Ожидается, что после расширения и укрепления аэропорта в него придут новые авиаперевозчики, что необходимо для развития республики.