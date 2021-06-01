"Двери были открыты, прошла экскурсия, люди могли войти и полюбоваться иконостасом. Теперь это объект для посещения, а до этого 40 лет церковь была закрыта, потом была реставрация", — сказал собеседник агентства.

Церковь восстанавливали 10 лет. За время реставрации был перебран сруб по уникальной технологии, а также восстановлен иконостас.

В пресс-службе уточнили, что в среду в музее-заповеднике запланирован детский праздник "Восьмое чудо света". В рамках мероприятия Преображенскую церковь посетят несколько сотен детей и педагогов.

Преображенская церковь на острове Кижи (1714 год) является наиболее известным памятником деревянного зодчества Русского Севера. Этот храм — объект культурного наследия федерального значения, а архитектурный ансамбль Кижского погоста в 1990 году был включен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. Приравнивается к категории храмов с самым большим иконостасом на Русском Севере.