"В настоящее время AZAL выполняет рейсы из Баку в Москву (аэропорт "Домодедово") два раза в неделю — по средам и воскресеньям. С 14 июня число этих рейсов и в обратном направлении увеличится еще на один, который будет выполняться по понедельникам", — сообщает авиакомпания.

Пассажирам авиарейса Баку-Москва следует иметь право въезда на территорию России и справку об отсутствии коронавирусной инфекции. На результате теста также должен быть указан QR-код, который будет проверяться на стойках регистрации.