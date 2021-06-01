Фото: pixabay.com

«Тапас – это «изюминка» испанской кухни и культуры, объект внимания наиболее знаменитых шефов во всем мире. «Тапа» (переводится как «крышка») – закуска, которая подается вместе с напитками. Самая популярная версия происхождения «тапас» известна еще с конца XIX века, когда в барах и ресторанах Андалусии к бокалу вина бесплатно подавали небольшой̆ бутерброд с копченым мясом, сыром или же оливки на блюдце, которым затем накрывали сам бокал», — сообщили в отделе туризма.

Там напомнили, что тапас готовятся индивидуально, маленькими порциями, обычно ими наслаждаются в компании у барной стойки. Одна из самых любимых гастрономических традиций испанцев — тапео, прогулка по барам и ресторанам и дегустация тапас.

«Всемирный день тапас традиционно отмечается в третий четверг июня в Испании и по всему миру. Отели и рестораны готовят специальные меню авторских закусок, городские власти организуют «маршруты тапас», тематические конкурсы и мастер-классы, а местные жители и туристы дегустируют закуски в ресторанах и барах. В этом году отдел туризма посольства Испании отмечает Всемирный день тапас в России проведением конкурса «Мастер-Тапас», который познакомит росиян с испанской традицией», — рассказали в посольстве.

Участвовать в конкурсе можно в двух форматах. Первый вариант — зарегистрироваться на сайте проекта mastertapas-spain.ru до 10 июня, приготовить тапас по любому рецепту на выбор, сделать с ними селфи и опубликовать фото в своем аккаунте в инстаграме до 10 июня включительно. Аккаунт должен быть открытым на время проведения конкурса. Под публикацией необходимо поставить хэшеэг #mini_tapas.

11 июня организаторы определят победителя методом случайного выбора, главный приз – уикенд в пятизвездочном отеле Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden на острове Тенерифе (Канарские острова).

Для очного участия в конкурсе необходимо после регистрации приготовить тапас по одному из профессиональных рецептов, уже предложенных на сайте проекта. Точно также сделать селфи с блюдом и опубликовать фото в своем аккаунте до 10 июня включительно с хэштегом #master_tapas.

11 июня из всех участников, выполнивших условия, методом случайного выбора будут определены 15 участников конкурса, которые сразятся между собой в гастро-битве в финале, который пройдет 17 июня, во Всемирный день тапас, в одной из кулинарных студий Москвы.

«Во время финального мероприятия 15 финалистам будет необходимо повторить свои кулинарные шедевры и представить их на суд профессионального жюри для оценки блюда по нескольким параметрам. Жюри выберет пятерых победителей, которые должны будут приготовить тапас по собственному рецепту из предложенного набора продуктов за ограниченное время. Тот участник, чей тапас члены жюри признают самым вкусным, оригинальным и аутентичным, станет победителем конкурса и обладателем главного приза – путешествия в Испанию на двоих на неделю с авиаперелетом, проживанием и трансферами от туроператора ANEX Tour. Остальных конкурсантов, занявших второе и третье места, ждут ценные призы», — рассказали в отделе туризма.