"В последние годы фестиваль проводится в первую субботу лета — это символизирует, что лето (как календарное, так и фестивальное) начинается в Крапивне. Традиционно на фудкортах можно попробовать блюда и напитки с крапивой", — рассказала Толстая.

По ее словам, на торговой площади и улице, ведущей от въездной зоны к центру Крапивны, разместится ярмарка мастеров из разных регионов России. Также можно будет поучаствовать в мастер-классах по ремеслам. Фестиваль завершится праздничным салютом.

Мероприятие пройдет в рамках празднования 100-летия музея.

Фестиваль пройдет в 18-й раз. В прошлом году он был отменен из-за пандемии.

В пресс-службе музея-усадьбы "Ясная Поляна" "Интерфаксу" сообщили, что музыкальная программа фестиваля включает выступление джазовых и этнографических коллективов Москвы и Тулы на центральной площади, а также на площадке возле туристского информационного центра, где гостей будут встречать фольклорные коллективы Щекинского района.

В сквере бывшей гостиницы "Лондон" расположится площадка крапивных боев. Любой желающий может принять участие в трех различных состязаниях — "Захват флага", "Держись до конца" и "Стенка на стенку". Попробовать свои силы можно как в парном бою, так и в командном соревновании.

В Крапивенском музее помимо постоянной экспозиции можно будет увидеть выставку лучших творческих работ международного конкурса "Крапивная история", а также посетить зону мастер-классов крапивной тематики (создание крапивной нити, обереговых кукол с крапивой, экологического панно, работа на ткацком стане).

В день фестиваля в музее можно заказать экскурсию по историческому центру Крапивны. Также во время фестиваля будет организована "Музейная улица" — уличные выставки об истории города и различным свойствам крапивы и выставка в туристско-информационном центре.

В Доме купца Прянчикова открыт отдел Тульского областного художественного музея с экспозицией, представляющей русское искусство. В фойе Крапивенского дома культуры будет работать интерактивная образовательная площадка об истории края.

Первый фестиваль Крапивы был проведен в 2002 году. Его главной задачей стало привлечение широкой общественности к делу возрождения города Крапивна — бывшего уездного центра, связанного с деятельностью Льва Толстого. С 2007 года праздник приобрел статус международного.

Поселок Крапивна расположен в 45 км от Ясной Поляны. Первое упоминание о нем относится к 1389 году. Во времена Ивана Грозного воеводой в Крапивне был Иван Толстой, один из предков писателя Льва Толстого. С 1777 года Крапивна становится уездным городом Тульского наместничества. Здесь в 1861 году служил мировым посредником Лев Толстой, а его брат Сергей был местным предводителем дворянства.

Крапивна является филиалом музея-усадьбы Л.Н.Толстого "Ясная Поляна".