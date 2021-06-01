"Ресурс позволит каждому желающему оставить свой отзыв об отдыхе в Крыму, обозначить проблематику или оценить инфраструктурные изменения в каждом конкретном регионе и в республике в целом", — говорится в сообщении.

Сервис интегрирован в портал Совета министров Крыма и страницы муниципалитетов в соцсетях. Чиновники считают, что он позволит более оперативно реагировать на замечания туристов.

Минкурортов каждый год проводит опрос среди туристов "Все дороги ведут в Крым". Теперь он также переведен в онлайн-формат. В прошлом году опрос прошли более 6 тыс. гостей, 96% из них выразили намерение приехать в Крым еще раз.

Как сообщалось, с января по май Крым посетили около 1 млн туристов — на 38,6% больше аналогичного периода 2019 года. За майские праздники полуостров принял еще 520 тысяч гостей (рост на 72%). По прогнозу властей, нынешний туристический сезон может обновить рекорд постсоветского периода. Ужесточать требования для туриндустрии из-за коронавируса в регионе не планируют.

За 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов, что на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.