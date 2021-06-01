Поездом, а затем на теплоходе на подводных крыльях "Метеор" пассажиры смогут добраться из Москвы до острова Валаам, сообщил на церемонии запуска проекта заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов, которого цитирует во вторник официальный сайт РПЦ.

Новый маршрут предполагает возможность покупки единого билета на два вида транспорта в "одном окне" — в кассе или на сайте железнодорожной компании. Поезд отправляется из Москвы с остановками в Петербурге, Петрозаводске и Сортавале, где пассажирам предложат пересесть на стыковочный "Метеор" и добраться на остров Валаам. Начать путешествие можно из любой точки по ходу пути.

Стоимость проезда по маршруту Москва — Валаам будет варьироваться от 980 до 3900 рублей в зависимости от класса обслуживания, времени отправления и экскурсионной программы в Валаамском монастыре — с обедом или без.

По мнению главы Карелии Артура Парфенчикова, этот проект можно будет "транслировать" и на другие направления туризма в республике. "Мы говорили и о Кижах, и, конечно, Белое море нас очень волнует, потому что там сегодня логистика только на начальном этапе", — сказал он на торжественной церемонии.