Моршанскому музею, который является одним из богатейших районных музеев России, уже более ста лет, а его фонды насчитывают более 35 тыс. предметов из различных коллекций: археологической, этнографической, предметов русской старины XVI-XVII веков, прекрасных образцов художественных произведений. В музее находится вторая в России по величине и качеству коллекция древнерусской деревянной скульптуры.

С 2008 года в рамках проекта реставрации здания "Магазин купца Каверина" в музее шли масштабные работы. В 2014 году экспозиция музея была полностью закрыта для посещений. В 2015 году на расширенном научно-методическом совете в Тамбовском областном краеведческом музее была принята авторская научная концепция, что стало отправной точкой для коренных изменений. В музее впервые появился церковный зал, в котором представлены иконы XVI-XIX, деревянная скульптура, евхаристические наборы высокой исторической ценности.

В рамках новой экспозиции посетителям музея будет представлен выставочный проект "Шедевры Моршанского музея". Этот проект получил грант в размере 2,5 млн рублей в рамках нацпроекта "Культура". На эти средства проведена реставрация серии музейных предметов, а после сформирована выставка и издан первый в истории музея каталог.

В проект вошли раритеты художественных коллекций. Залы "Православная культура Моршанского края в произведениях русского церковного искусства", "Моршанская усадьба", "Искусство начала ХХ века" "История музея — история страны" напомнят о старом музее с любимой экспозицией, узнаваемыми экспонатами и определенной аутентичностью.

В то же время музей покажет то, что раньше было доступно лишь узкому кругу специалистов.

В залах художественного отдела экспонируется свыше тысячи подлинников-произведений русских мастеров, французская, немецкая, голландская, итальянская живопись и графика XVIII-XIX вв., уникальное собрание деревянной скульптуры XVII — нач. XX столетий, предметы из фаянса, майолики, хрусталя, кости, бронзы, редкие книги, нумизматика, мебель и другое.