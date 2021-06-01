"У реки Угам была найдена сумка одного из пропавших туристов. Спасатели МЧС передали найденную сумку сотрудникам полиции. В настоящее время продолжаются поиски двух пропавших туристов", — сообщил Уали во вторник журналистам.

Поиски продолжаются аэровизуальной разведкой с двух вертолетов АО "Казавиаспас", добавил он.

По данным МЧС, в поиске задействованы 73 специалиста, 12 единиц техники, сотрудники МЧС Узбекистана и родственники пропавших туристов.

Сообщение о пропаже семи человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка в Туркестанской области поступило вечером 25 мая. Туристы, среди которых шесть студентов и школьник, 21 мая ушли в ущелье "Сары-Айгыр" и должны были вернуться 24 мая. В минувшую пятницу спасателям удалось найти живыми троих из семи пропавших. Днем позже в реке Угам были обнаружены тела еще двух пропавших, ведутся поиски еще двух человек.