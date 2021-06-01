Согласно данным системы анализа закупок "Интерфакс-Маркер", начальная (максимальная) цена контракта — 1 млрд 867,4 млн рублей. Закупка проводится в форме переговоров. Заявки на участие в торгах принимаются до 15:00 мск 21 июля, будут рассмотрены 2 августа.

Компания-победитель должна будет до 15 февраля 2023 года возвести аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий, подключить объект к инженерным сетям, провести благоустройство территории, а также создать необходимые проезды к терминалу и места для автостоянки.

Проектная пропускная способность нового терминала — 480 пассажиров в час (ныне действующего — 300 пассажиров в час).

Ранее сообщалось, что Ставропольский край до 2023 года получит из федерального бюджета 1,7 млрд рублей на реконструкцию аэропорта краевого центра.

Аэропорт Ставрополя в 2020 году обслужил 338 тыс. пассажиров — на 22% меньше, чем в 2019 году.

"Новапорт" объединяет аэропорты в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Белгороде, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде, Улан-Удэ и др. Холдинг принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко.