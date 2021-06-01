В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" уточнили, что решение вернуться в аэропорт Игарки принял командир воздушного судна. Нестабильность работы двигателя показал датчик при взлете.

"Аварийной посадки не было, она прошла в штатном режиме. Аварийные службы не привлекались. На борту находились 5 членов экипажа и 33 пассажира. В настоящее время они размещены в гостинице. Резервный борт будет отправлен в среду", — сказали в пресс-службе перевозчика.

В настоящее время вернувшийся самолет осматривают технические специалисты. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре проводят проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.