По подсчетам "Интерфакса", это примерно на 15% меньше, чем в том же месяце "доковидного" 2019 года, тогда в дальнем следовании было перевезено 9,8 млн пассажиров.

Пассажирооборот в дальнем следовании в мае 2021 года, согласно данным РЖД, вырос в 4 раза, до 6,4 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки увеличились почти в 2,6 раза, до 84,2 млн человек, пассажирооборот — в почти в 2,5 раза, составив около 2,7 млрд пассажиро-километров.

Всего в мае было отправлено 92,6 млн пассажиров, что в 2,7 раза превышает показатель мая 2020 года, пассажирооборот увеличился в 3,4 раза, до 9 млрд пассажиро-километров.

По итогам января-мая 2021 года перевозки увеличились на 25,5%, до 403,4 млн пассажиров. В дальнем следовании было перевезено 32,4 млн человек, что на 23,8% выше уровня прошлого года, в пригородном сообщении перевозки выросли на 25,7%, до 371 млн пассажиров.

Пассажирооборот с начала года вырос на 19,2%, до 34,7 млрд пассажиро-километров, из них в дальнем следовании — на 18,3% (до 23,7 млрд), в пригородном сообщении — на 21,2% (до 11 млрд).