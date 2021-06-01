"Действительно, инспекционные поездки имели место. Наши специалисты со всем ознакомились, и после того, как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, именно штабом будет принято соответствующее решение", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения ряда СМИ о поездке 30 мая инспекций в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх.

На уточняющий вопрос, каковы примерные сроки принятия решения по возобновлению авиасообщения с египетскими курортами, прерванного из-за теракта на борту российского самолета над Синайским полуостровом, официальный представитель Кремля сказал: "Я не берусь что-то предвосхищать. Это целиком и полностью прерогатива оперативного штаба".

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что российские авиакомпании могут в июне возобновить рейсы на курорты Египта. Технически для этого все готово: терминалы оснащены по требованию российской стороны, персонал подготовлен и отвечает требованиям российской авиационной безопасности (САБ).