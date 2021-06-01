Рейс станет ежедневным. Полеты будут выполняться на Airbus A320 вместимостью до 180 пассажиров.

Как уточнил "Интерфаксу" представитель аэропорта Барнаула, ранее авиакомпания Red Wings не летала по этому маршруту. При этом рейс будет регулярным.

Кроме того с января 2021 года перевозчик открыл полеты в направлении Барнаул- Екатеринбург.

Red Wings специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках, в парке 18 судов — 14 Airbus 320/321 и четыре российских ближнемагистральных Superjet 100. Базовые аэропорты авиакомпании: "Домодедово", "Кольцово" (Екатеринбург), "Пулково" (Санкт-Петербург), "Баландино" (Челябинск).

Аэропорт Барнаула им. Г.С.Титова находится в управлении АО "Авиапредприятие "Алтай", пассажиропоток в 2020 году на фоне пандемии сократился относительно уровня предыдущего года в 1,8 раза — до 291,4 тыс. человек.