Как уточнил "Интерфаксу" представитель аэропорта Барнаула, ранее авиакомпания Red Wings не летала по этому маршруту. При этом рейс будет регулярным.
Кроме того с января 2021 года перевозчик открыл полеты в направлении Барнаул- Екатеринбург.
Red Wings специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках, в парке 18 судов — 14 Airbus 320/321 и четыре российских ближнемагистральных Superjet 100. Базовые аэропорты авиакомпании: "Домодедово", "Кольцово" (Екатеринбург), "Пулково" (Санкт-Петербург), "Баландино" (Челябинск).
Аэропорт Барнаула им. Г.С.Титова находится в управлении АО "Авиапредприятие "Алтай", пассажиропоток в 2020 году на фоне пандемии сократился относительно уровня предыдущего года в 1,8 раза — до 291,4 тыс. человек.