«В соответствии с постановлением правительства №1073 туроператоры обязаны исполнить обязательства по перенесенным из-за пандемии турам или вернуть за них деньги до 31 декабря 2021 года, через семь месяцев. По состоянию на начало февраля нынешнего года туроператоры сократили объем неисполненных обязательств перед туристами с более 40 млрд до 16 млрд рублей, в первую очередь, за счет реализации чартерных программ в Турцию. Но введенное с 15 апреля ограничение на авиасообщение с Турцией, продленное вчера до 21 июня, приведет к резкому росту объема отложенных обязательств», — сообщила порталу «Интерфакс-Туризм» во вторник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Она напомнила, что с 15 апреля по 1 июня Турцию планировали посетить более 500 тыс. россиян. Из-за продления запрета на полеты в Турцию до 21 июня туда не смогут попасть еще несколько сотен тысяч туристов. Закрытыми остаются и другие массовые выездные направления, в частности, так и не открылось авиасообщение с курортами Египта. Возможность замены туров на российские курорты ограничена, поскольку качественный номерной фонд на лето в основном уже забронирован. Кроме того, по оценкам турбизнеса, более 60% туристов, которые не смогли отправиться в Турцию в мае и апреле, решили ждать открытия этого направления.

«В сложившейся ситуации резко снижаются возможности туроператоров по возврату средств за прошлогодние туры, что чревато массовыми потребительскими конфликтами. Президент РСТ Андрей Игнатьев обратился к главе Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой о содействии в продлении отсрочки по отмененным в 2020 году турам до конца 2022 года и ее распространении на туры в Турцию и Танзанию, не состоявшиеся из-за ограничений на авиасообщение в 2021 году. Также в письме говорится о том, что лучше всего было бы синхронизировать механизм исполнения отложенных обязательств туроператоров с порядком возврата средств авиакомпаниями за билеты на рейсы, отмененные из-за пандемии», — сообщила Тюрина.

Она пояснила, что в соответствии с законом от 08.06.2020 №166-ФЗ и постановлением правительства РФ от 06.07.2020 №991 авиакомпании получили отсрочку по исполнению обязательств перед пассажирами на три года, а туроператорам отсрочка дана только на полтора.

В понедельник оперштаб по борьбе с завозом и распространением коронавируса продлил ограничение на полеты в Турцию и Танзанию до 21 июня. В Турцию российским авиакомпаниям разрешено выполнять только два регулярных рейса в неделю в Стамбул.