"Ситуация с восстановлением международного туризма постоянно меняется. Но мы уверены, что нам удастся достичь показателя в 25 миллионов посетителей", — сказала она.

По данным организаторов, продавать билеты на выставку будут более 2,5 тыс. уполномоченных агентств по всему миру, в том числе в России – более 300 компаний, среди которых Coral Travel, Art Tour, Space Travel, Anex и другие. Также ведутся переговоры о создании пакетных туров с посещением "Экспо-2020" для российских туристов.

"Экспо-2020" – станет первой всемирной выставкой, которая состоится в регионе MEASA (Ближний Восток, Африка и Южная Азия). Новые сроки проведения мероприятия – c 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года, то есть у нас еще четыре месяца, чтобы подготовиться к открытию. Выставка продлится полгода. Мы рады сообщить, что в ней примут участие 190 стран. Впервые в истории "Экспо" каждая страна будет иметь свой собственный павильон, это уникально", — пояснила Раманатан.

По ее словам, выставка пройдет под девизом "Объединяя умы, создаем будущее" и станет местом встречи политиков, бизнесменов, представителей творческих профессий, а также туристов из разных стран мира.

"На протяжении более чем года у нас не было возможности встречаться, не было возможности путешествовать, посещать друзей, и выставка "Экспо-2020" станет самым грандиозным мировым местом встречи во время пандемии", — пояснила Раманатан.

Она рассказала, что с января по апрель текущего года небольшая зона выставки была открыта для широкой публики, и за этот период ее посетили более 100 тысяч человек, включая гостей из России и СНГ. Опыт работы этой площадки будет использован на "Экспо-2020".

В течение шести месяцев каждый участник выставки получит возможность торжественно отметить день свой страны. Для России им станет 4 декабря 2021 года. Павильон нашей страны на "Экспо-2020" будет построен по проекту архитектора Сергея Чобана.

По завершении мероприятия выставочный комплекс "Экспо-2020", созданный с заделом на долгосрочную перспективу, превратится в Дистрикт-2020 – "умный" город, в котором расположатся деловые, культурные и развлекательные объекты мирового уровня.

В 2020 году генеральная ассамблея Международного бюро выставок в связи с эпидемиологической ситуацией в мире приняла решение о переносе сроков проведения всемирной выставки "Экспо-2020" в Дубае на один год с сохранением прежнего официального названия "EXPO 2020 Dubai".