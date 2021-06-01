Согласно решению Межведомственного координационного совета Грузии по борьбе с пандемией, сухопутные границы страны можно будет пересечь с полным сертификатом вакцинации и отрицательным результатом ПЦР-теста или только с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным за последние 72 часа. На третий день после пересечения границы необходимо будет провести повторный тест.

При этом рекомендуется, чтобы все посетители имели медицинскую страховку.

Власти Грузии ожидают, что процесс вакцинации и ослабления ограничений, введенных из-за пандемии, помогут восстановить туризм во второй половине 2021 года. В частности, как в Минэкономразвития, так и в Минфине республики прогнозируют, что восстановление туриндустрии, являющейся одним из ключевых секторов экономики Грузии, в этом году может быть на уровне 40-45% по отношению к "доковидному" 2019 году.

Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта 2020 года были закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. Ограничения не касались грузовых, а также чартерных, репатриационных, гуманитарных и технических рейсов.

С 1 февраля 2021 года в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране были сняты ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов.

В 2020 года Грузию посетили 1 млн 749,3 тыс. иностранных визитеров — в 5,3 раза меньше, чем в предыдущем году. В том числе туристов было 1 млн 88,7 тыс. человек (снижение в 4,7 раза). Доходы от международного туризма в прошлом году составили $541,7 млн — в 6 раз меньше, чем в 2019 году.

Не лучше пока ситуация в туриндустрии и по итогам января-апреля 2021 года. За четыре месяца этого года Грузию посетили 220,5 тыс. визитеров из разных стран, что в 6,1 раза меньше, чем в январе-апреле 2020 года.