Согласно расписанию на сайте аэропорта "Победилово", первый рейс "РусЛайна" прибудет из Калининграда в Киров 1 июня, вылет из Кирова по средам в 15:15, по субботам — в 18:00, время в пути 2 ч. 55 мин., рейсы выполняются на воздушных судах Bombardier CRJ 200.

Другие авиакомпании этим маршрутом не летают.

Кроме того, по информации пресс-службы, увеличивается частота рейсов из Кирова в Сочи и Санкт-Петербург, они будут выполняться пять раз в неделю. Также с 31 мая авиакомпания Nordwind Airlines начинает полеты в Симферополь.

"Рейсы по маршруту Симферополь-Киров-Симферополь будет выполнять авиакомпания "Северный ветер". Этот маршрут включен в государственную программу по обеспечению доступности пассажирских перевозок. Специальный тариф в одну сторону составит 3 тыс. 550 рублей. Количество билетов ограничено", — отмечается в пресс-релизе.

Согласно условиям госпрограммы, приобрести льготные билеты могут граждане в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и их сопровождающие, сопровождающие детей-инвалидов, инвалиды с детства II или III группы, а также многодетные семьи, имеющие соответствующие документы, подтверждающие этот статус.

Пресс-служба отмечает, что аэропорт "Победилово", несмотря на пандемию COVID-19, не только сохранил пассажиропоток, но и увеличил его, а также расширил сеть маршрутов. Так, с января 2021 года были открыты три новых направления из Кирова в Калугу, Екатеринбург и Уфу. Эти направления включены в перечень субсидируемых маршрутов, что позволило привлечь из федерального бюджета 55 млн рублей.

Кроме того, в аэропорту началось строительство новой стартовой аварийно-спасательной станции. Строительство ведется за счет федерального бюджета, на эти цели предусмотрено 121 млн рублей, говорится в сообщении со ссылкой на слова губернатора Кировской области Игоря Васильева.