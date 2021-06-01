"По поручению акима города Бакытжана Сагинтаева был проработан план по созданию необходимых условий для безопасного и комфортного отдыха жителей и гостей Алматы. На отдаленных узловых участках горных маршрутов до конца лета будет построено 15 хижин для укрытия туристов. Также будет установлено 10 радиорелейных мачт с "тревожными" кнопками передачи сигнала в спасательные отряды", — сказала Амангельды во вторник на пресс-конференции.

В горных хижинах туристы смогут переночевать, согреться во время непогоды. Здесь также будет находиться аварийный комплект первой помощи (аптечка, карты маршрутов, станция зарядки мобильных устройств, теплое одеяло и продуктовый набор). Кроме того, в хижинах будут установлены радиорелейные мачты с тревожными кнопками для передачи спутникового сигнала SOS на пульт спасателей. Мачты оснащены функцией раздачи Wi-Fi.

"В настоящее время совместно с горным сообществом прорабатываются локации в следующих ущельях: средний и левый Талгар, Кимасар, Туюк-Су, Верхний Горельник, Большое Алматинское ущелье, Шукур и Проходное", — отметила она.

В целом ведется работа по созданию единой системы туристской навигации и запуска приложения в виде смарт-навигатора Tau Go для походов в горы, который будет интегрирован с базой ДЧС.

В Малом и Большом Алматинском ущельях будет круглосуточно дежурить отряд горных спасателей, а также организована вертолетная площадка в ущелье Туюк-су.

Кроме того, продолжается работа по благоустройству маршрутов.

"На сегодня уже благоустроено порядка 500 км троп и оцифровано 1 тыс. км горных маршрутов. На протяжении маршрутов установлено 26 информационных стендов, 154 указателя, 80 информационных щитов, 14 информационных столбов, 163 скамейки и 68 беседок. На всех навигационных стендах имеются QR-коды, где туристы могут ознакомиться со сложностью маршрута, его протяженностью и временем прохождения", — сказала Амангельды.

По данным управления туризма, за последние три года в горные ущелья, прилегающие к мегаполису, все чащи стали приезжать жители и гости города. Интерес к горному туризму особенно возрос в период пандемии.

Излюбленным местом считается Иле-Алатауский национальный парк в горах Заилийского Алатау. К примеру, только в апреле и мае нацпарк посетили более 77 тыс. человек. При этом с начала 2021 года специалистами оперативно-спасательного отряда в горах были спасены 26 человек.