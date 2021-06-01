Одна из дорог ведет к горе Стрижамент, где распложена первая в крае экологическая тропа. Экскурсионный маршрут длиной 12 км ежедневно проходят не только местные жители, но и гости из соседних регионов. Для более комфортного подъезда было принято отремонтировать дорожное полотно, ведущее к горе.

Кроме того, в порядок будут приведены еще несколько участков в Михайловске, благодаря ремонту появится новый выезд из крупного жилого микрорайона "Адмирал" к центру города.

"Ремонт дорог важно проводить не только в городах и селах, но и на направлениях, ведущих к туристическим объектам. Особенно тем, которые ежедневно посещают туристы. Зачастую именно комфортные дороги открывают свободный доступ к нашим местным достопримечательностям", — сказал министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.

На ремонт дорог в Шпаковском округе региона из краевого дорожного фонда выделено порядка 95 млн рублей. Работы проводятся в рамках краевой программы "Развитие транспортной системы".