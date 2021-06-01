"По данным на начало апреля, в период с 1 по 30 июня отправиться в Турцию планировали более 338 тыс. туристов. Общая стоимость приобретенных на июнь туров составляет почти 274 млн евро. Есть также относительно небольшое количество туристов, которые переносили свои несостоявшиеся в мае туры в Турцию на июнь этого года.", — говорится в сообщении объединения.

Оперштаб по борьбе с завозом и распространением коронавирус в понедельник вечером продлил действовавшее с 15 апреля по 1 июня ограничение на полеты в Турцию и Танзанию до 21 июня. Туроператоры по-прежнему не могут организовывать чартерные программы и продавать путевки. По оценке Российского союза туриндустрии, это решение станет новым тяжелым ударом по турбизнеса. Как сообщалось, на период с 15 апреля по 1 июня путевки в Турцию приобрели более 500 тыс. туристов, 60% из них не стали отказываться от поездок, а ждали открытия самого популярного массового направления.