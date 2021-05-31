Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года из-за распространения "британского" штамма коронавируса в этой стране. Сначала авиасообщение прекращалось до 12 января 2021 года, однако затем ограничения неоднократно продлевались.

Решение о приостановке авиасообщения до 1 июня включительно было принято оперштабом по недопущению завоза и распространения в РФ новой коронавирусной инфекции 15 апреля.