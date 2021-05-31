"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции принято решение об увеличении с 10 июня количества авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва-Минск до 10 раз в неделю на взаимной основе", — сообщили журналистам в оперштабе в понедельник.

Помимо этого, с 10 июня будет возобновлено железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель-Москва и Полоцк-Москва на ежедневной основе, а также увеличено количество вагонов в поездах "Ласточка" по маршруту Москва-Минск.

Кроме того, оперштаб принял решение увеличить с 10 июня на взаимной основе количество авиарейсов с Грецией по маршруту Москва-Афины на два (рейса) в неделю, авиасообщение с Азербайджаном (Москва-Баку), Арменией (Москва-Ереван), Катаром (Москва-Доха), Узбекистаном (Москва-Ташкент) и Таджикистаном (Москва-Душанбе) увеличивается на один рейс в неделю.

До семи рейсов с 10 июня будет осуществляться в Египет по маршруту Москва-Каир и в Сербию (Москва-Белград).

Кроме того, возобновляются полеты по маршруту Москва — Мюнхен (Германия). Ранее были возобновлены полеты в Берлин.

В оперштабе также сообщили, что принято решение с 10 июня возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска с учетом распоряжения правительства от 16 марта 2020 года №635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

В настоящее время Россия возобновила авиасообщение с 34 странами, с 10 июня количество открытых для полетов направлений увеличится еще на семь. При этом авиасообщение с Турцией и Танзанией приостановлено до 21 июня.