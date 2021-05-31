"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах оперативным штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе с 10 июня 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватия", — говорится в сообщении штаба в понедельник.

"С 10 июня будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва-Тирана один раз в неделю", — уточняется там.

В оперштабе уточнили, что авиасообщение будет возобновлено по следующей схеме: Австрия (Москва — Вена два раза в неделю); Венгрия (Москва — Будапешт два раза в неделю); Ливан (Москва — Бейрут один раз в неделю); Люксембург (Москва — Люксембург один раз в неделю); Маврикий (Москва — Порт-Луи два раза в неделю); Марокко (Москва — Рабат два раза в неделю); Хорватия (Москва — Загреб два раза в неделю).