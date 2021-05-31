"Ограничение на полеты будет продлено, но пока неясно, на какой срок. Обсуждаются две возможных даты продления ограничений — 15 и 30 июня", — сказал источник.

Авиасообщение с Турцией и Танзанией ограничено с 15 апреля по 1 июня по решению оперштаба из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в этих странах. Туроператорам запрещено организовывать чартерные программы и продавать путевки, "Аэрофлот" выполняет два регулярных рейса в неделю в Стамбул.

Как сообщалось, на этот период туроператоры продали более 500 тыс. турпакетов в Турцию на общую сумму 32 млрд рублей. Порядка 60% туристов, купивших туры, не перенесли поездки на другие направления и ждут открытия Турции.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что во время переговоров министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя и главы оперштаба Татьяны Голиковой, прошедших в Москве 17 мая, обсуждалось возобновление авиасообщения в полном объеме 15 июня. После этой встречи российские власти решили направить в Турцию специалистов для изучения ситуации с эпидбезопасностью на курортах и перспектив возобновления авиасообщения. Также было принято решение о разработке совместного плана действий, определяющего условия возобновления взаимных турпоездок.