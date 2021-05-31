"У нас был сегодня один полет, и мы получили на него разрешение", — сказала она. Речь идет о рейсе в Москву из Вены, уточнила собеседница агентства.

Следующие рейсы авиакомпании в Россию запланированы в конце недели, отметила Ваххольдер. На прошлой неделе лидеры ЕС призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии. Это вызвано недавним инцидентом с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.