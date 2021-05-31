"Мы запустили в городе массовую прививочную кампанию. Акция "Нет COVID-19! Да вакцинации!". Она призвана привлечь внимание жителей и гостей курорта к необходимости вакцинироваться против коронавирусной инфекции", — сообщил журналистам мэр Алексей Копайгородский.

"На сегодняшний день в Сочи вакцинацию прошли 50 тысяч человек. Привиться от коронавируса могут не только жители, но и гости курорта, пребывающие на территории Сочи более 21 дня", — отметил градоначальник.

По его словам, в первую очередь это касается представителей профессий, предполагающих частые контакты с людьми. Это работники социального блока, отраслей культуры, спорта, санаторно-курортной сферы и общественного питания, а также всего аппарата администрации города и силовых структур.

Копайгородский сообщил, что прививки можно сделать в 20 пунктах вакцинации.

"На курорте продолжает действовать режим повышенной готовности. В настоящий момент все объекты размещения курорта при заселении гостей продолжают соблюдать обязательный комплекс профилактических мер: проводят обязательную термометрию гостей при въезде на территорию; общественные зоны, а также службы приема и размещения зонированы с учетом соблюдения требования социальной дистанции; на стойках приема и размещения установлены обязательные защитные экраны; сотрудники всех служб работают в масках и перчатках; во всех гостевых зонах расположено оборудование для дезинфекции и средства защиты", — рассказал мэр.

Для бассейнов и пляжей тоже введены свои нормы и требования. Так, помимо обязательного тестирования и термометрии персонала, предусмотрена обработка шезлонгов, теневых навесов, медицинских и спасательных пунктов, ограждений и т.д. Такая обработка должна проводиться 2 раза в день.

"Санатории принимают отдыхающих только при наличии справки об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в течение предшествующих 14 календарных дней, выданной не позднее, чем за 3 календарных дня до отъезда", — отметил Копайгородский.

По его словам, всем туристам, прибывающим на отдых в Сочи, активно рекомендуется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах и местах большого скопления людей.

"Все эти профилактические мероприятия позволяют обеспечить контролируемую эпидемиологическую ситуацию в городе, сделать курортный сезон эффективным и безопасным", — резюмировал Копайгородский.