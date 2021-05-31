«Управление гражданской авиации (CAA) объявляет пассажирам продлении разрешения на въезд в Грецию до 7 июня 2021 года, а также въездных ограничений для ряда стран, которые будут действовать до 6 июня», — говорится в сообщении ведомства.

Там отмечается, что запрет на въезд в Грецию не распространяется на граждан государств-членов Европейского Союза (ЕС) и Шенгенского соглашения, включая их супругов и несовершеннолетних детей. Также запрет не распространяется на пассажиров, прибывающих из 22 стран, в том числе из России.

Россия объявила о возобновлении регулярного авиасообщения с Грецией в феврале текущего года. На данном этапе разрешено выполнять только по два регулярных рейса по маршруту Москва – Афины на взаимной основе.

В свою очередь, посол Греции в РФ 28 мая заявила, что авиасообщение в полном объеме авиасообщение между странами может быть запущено со дня на день, поскольку стороны достаточно далеко продвинулись в решении этого вопроса.

Греция отменила все ограничения для иностранных туристов, в том числе и для россиян, и открыла туристический сезон 14 мая. Туристам для посещения страны необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест (сделанный за 72 часа до вылета) или сертификат о прививке (в том числе «Спутником V») или справку о наличии антител к COVID-19 на английском языке. Справка о тестировании обязательна для детей от 5 лет. Также необходимо накануне дня прилета заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на ресурсе travel.gov.gr с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле.