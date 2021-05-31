Исследование воды проводится по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
"Загрязнённость наших водоёмов связана не только с природными особенностями, но и с высокой техногенной нагрузкой", — пояснил представитель Роспотребнадзора.
Мониторинг качества воды продолжается.
Власти Ленинградской области и спасатели призывают местных жителей купаться только в разрешенных, специально оборудованных местах и соблюдать правила безопасности на водоемах.
Как подчеркнул председатель регионального комитета правопорядка и безопасности Вячеслав Рябцев, в 2020 году на официальных пляжах не было зафиксировано ни одного случая гибели людей.
Между тем, по данным МЧС, с начала 2021 года на водных объектах Ленинградской области зафиксировано 32 происшествия, погибли 23 человека.