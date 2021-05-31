"Из 34 водных объектов Ленинградской области, где проведены исследования, (...) только четыре соответствуют нормам качества воды: два во Всеволожском районе, один в Ломоносовском районе и один в Тосненском районе", — сказал Черный журналистам в понедельник.

Исследование воды проводится по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

"Загрязнённость наших водоёмов связана не только с природными особенностями, но и с высокой техногенной нагрузкой", — пояснил представитель Роспотребнадзора.

Мониторинг качества воды продолжается.

Власти Ленинградской области и спасатели призывают местных жителей купаться только в разрешенных, специально оборудованных местах и соблюдать правила безопасности на водоемах.

Как подчеркнул председатель регионального комитета правопорядка и безопасности Вячеслав Рябцев, в 2020 году на официальных пляжах не было зафиксировано ни одного случая гибели людей.

Между тем, по данным МЧС, с начала 2021 года на водных объектах Ленинградской области зафиксировано 32 происшествия, погибли 23 человека.