"Мы начали работать над конкретными проектами, нацеленными на сотрудничество, и нам уже удалось достичь предварительной договоренности по 25 пунктам", — цитирует агентство Чавушоглу.

"В предстоящий период соберутся представители наших ведомств: от транспортной сферы до энергетики, от туризма до окружающей среды и торговли", — пояснил он.

Отмечается, что Анкара согласилась на диалог с греческой стороной без предварительных условий для развития двусторонних отношений во всех сферах.

Ситуация в Восточном Средиземноморье осложнялась из-за активизации геологоразведочной деятельности со стороны Анкары. Турция вела нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Аналогичные претензии к Анкаре звучали со стороны Кипра.

Позицию двух этих стран ЕС активно поддерживала Франция.