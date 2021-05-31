Установлено, что на сайте содержатся видеоматериалы, "формирующие позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи к субкультуре "руфинг". "Руферство", говорит суд, является экстремальным увлечением, которое связано с риском для жизни", — отмечается в сообщении.

При вынесении решения суд учел, что посещение этого сайта свободно для всех посетителей, публикации не содержат возрастного ценза.

Проект предлагает посетителям экскурсии и прогулки по крышам домов Петербурга. На сайте сообщается, что компания работает более семи лет и является одной из первых в сфере организации подобного досуга.

Суды северной столицы с января рассматривают иски прокуроров о блокировке ссылок с аниме. Кроме того, прокуратура в Петербурге потребовала запретить два видео в инстаграм-аккаунте дома моды Dolce&Gabbanа.