Это максимальные темпы подъема за последние три года. Он был обусловлен ростом промышленного производства, а также других ключевых секторов экономики на фоне восстановления после пандемии COVID-19 и снятия большинства связанных с нею ограничений в марте.

Аналитики прогнозировали повышение всего на 6,7%, сообщает Trading Economics.

Строительная отрасль продемонстрировала рост на 2,8% после падения на 12,5% в четвертом квартале. Подъем в сфере услуг ускорился до 5,9% с 4,6%, в производственной отрасли — до 12,2% с 10,5%.

Тем не менее введение строгого локдауна в конце апреля, скорее всего, окажет сильное негативное влияние на экономику страны во втором квартале, отмечают эксперты.

Потребительские расходы в первом квартале выросли на 7,4%, государственные расходы — на 1,3% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Инвестиции компаний увеличились на 11,4%.

Экспорт товаров и услуг увеличился на 3,3%, в то время как импорт упал на 1,1%.

Турецкий ВВП в январе-марте вырос на 1,7% относительно предыдущих трех месяцев.