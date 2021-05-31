"Создаем официальный сервис города Сочи, который удовлетворит потребности как жителей, так и гостей города. В проект входит мобильное приложение и интернет-портал для туристов", — сообщил в своём официальном аккаунте в телеграме мэр Алексей Копайгородский в понедельник.

На сайте visit-sochi.com представлена вся информация об объектах размещения и питания, туристических маршрутах, экскурсиях и ключевых локациях.

"Мобильное приложение разрабатывается для iPhone и android и в данный момент проходит тестирование. Оно будет содержать всю информацию сайта с удобным и понятным интерфейсом для комфортного бронирования отелей, ресторанов, туристических экскурсий и планирования отдыха", — подчеркивает градоначальник.

Узнать всю интересующую информацию можно и на официальных страницах в социальных сетях, а также мессенджер-каналах. Кроме того, по городу будет создана сеть электронных терминалов.

"Запускать этот проект будем в несколько этапов. Уже завтра (1 июня — ИФ) в тестовом режиме заработает сайт, будет подключен модуль, позволяющий бронировать и оплачивать бронь. Это позволит постепенно подключать к порталу партнеров, и уже 1 июля можно будет забронировать и оплатить городские услуги", — сообщил Копайгородский.

В конце августа состоится запуск электронных терминалов Е-Киоск. А осенью уже будет доступна полноценная версия обновленного сайта и мобильного приложения.

"Этот проект позволит нам повысить комфорт планирования пребывания в городе и доверие к качеству оказываемых туристических услуг", — подчеркнул мэр Сочи.